Een reis door Chili betekent dat je heerlijk kunt genieten van hoge bergen, schitterende gletsjers, vulkanen en warmwaterbronnen. De natuur van Chili is adembenemend en zal er dan ook voor zorgen dat jij je geen enkel moment hoeft te vervelen in dit land. Avonturiers zullen zich hier erg goed vermaken, je kunt namelijk deelnemen aan expedities en andere interessante trektochten waarbij je Chili kunt ontdekken. Daarnaast kun je er heerlijk wandelen en genieten van een goede fietstocht. Behalve natuur en avontuurlijke activiteiten zijn er natuurlijk veel meer andere bezienswaardigheden die de moeite waard zijn. In dit artikel kun je meer lezen over de top 10 bezienswaardigheden van het mooie Chili.

1. De moderne hoofdstad Santiago de Chile met musea, bibliotheken en bioscopen

Santiago Chili is de hoofdstad van Chili en is zeker de moeite waard. De stad is erg modern en er is ontzettend veel te zien en beleven. Verveling zal in deze stad niet snel voorkomen. Je kunt hier het interessante presidentiële La Moneda paleis vinden waar je een kijkje kunt nemen of ontspannen in het Santiago Metropolitan Park. Musea liefhebbers kunnen zich in deze stad ook erg goed vermaken. In het Museo Nacional de Bellas kun je veel beeldende kunst vinden. Ben je naar deze stad gekomen om kerken en kathedralen te bekijken, dan is het aan te raden om Metropolitan Cathedral en Iglesia de San Francisco een bezoekje te brengen. Deze stad is cultureel volop in beweging. Je kunt er veel interessante bioscopen, bibliotheken en theaters vinden. Als je hier bent gedurende het Internationale Festival Santiago a Mil dan zal je een geweldige tijd beleven.

2. Het schitterende nationale park ‘Parque Nacional Vicente Pérez Rosales met Petrohué watervallen

Als je in Chile, Los Lagos komt, dan kun je hoge bergen en schitterende meren verwachten. Vooral in de winter is het gebied hier een paradijs voor toeristen die komen voor wintersport. Je kunt hier dan namelijk heerlijk skiën. Als je een rondreis Chili maakt, mag je dit gebied dan ook niet overslaan. Het uitzicht op Volcán Osorno is erg mooi om te zien. De Petrohue watervallen zijn ook zeker de moeite waard om te bezoeken. Als je hier aankomt en je hoort ‘Saltos del Petrohué’, dan hebben ze het over deze watervallen aan de Petrohué rivier. Wandelliefhebbers kunnen zich hier zeer goed vermaken. Het gebied is geschikt voor lange wandelingen met een prachtig uitzicht.

3. Magische Moai op het Paaseiland

Als je meer wilt zien van de Maoi, dan is het Paaseiland een geschikte plek. Paaseiland kun je vinden in de Stille Oceaan en heet ook wel Isla de Pascua. Je kunt hier namelijk veel schitterende beelden vinden uit deze bijzondere cultuur. Dit zijn niet zomaar beelden, ze zijn ontstaan uit monolieten van vulkanische gesteente tussen de 11de en 17de eeuw. Bij Rano Kao kun je ook veel bijzondere rotstekeningen vinden die je kunt bekijken. Als je graag mooie natuur wilt zien, dan is Paaseiland geen goede optie. Tegenwoordig is het eiland namelijk behoorlijk kaal omdat er veel ontbossing heeft plaatsgevonden. Vroeger was dit anders.

4. Replica schip Noa Victoria in de stad Punta Arenas

In het zuiden van Chili land kun je Punta Arenas vinden, dit eiland heeft ook ooit Magallanes geheten. De toeristen die deze stad bezoeken, komen hier vaak als tussenstop naar bestemmingen zoals New Zealand en Ushuaia in Argentinië. Wat de stad erg bijzonder maakt, is dat je hier een mooi museum kunt vinden met een enorm replica van het schip Noa Victoria. Hier komen jaarlijks ontzettend veel toeristen op af. Noa Victoria hoorde bij een groep van vijf Spaanse expeditie schepen die vertrok voor een wereldreis. Noa Victoria was het enige schip dat ook daadwerkelijk weer is terug gekomen.

5. De grootste havenstad Valparaíso gebouwd op hellingen aan de Grote Oceaan

In het westen van Chili kun je Valparaíso vinden. De havenstad Valparaíso is bijzonder, het is namelijk gebouwd op verschillende hellingen aan de Grote Oceaan. Tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan was dit in de 19de eeuw een hele bekende plaats om te stoppen, tegenwoordig wordt hiervoor het Panama Kanaal meer gebruikt. De stad heeft veel leuke festivals en is voorzien van interessante musea.

6. De interessante archeologische site Aldea de Tulor

In deze site zal je in het landschap veel zandduinen en gaten opvallen. Dit komt omdat er al een hele tijd geleden al onderzoek werd gedaan of hier water lag. In deze site lag eerst een dorp, maar door uitdroging is dit verdwenen. In dit gebied is er textiel, hout en keramiek gevonden uit de mesolithicum tijdperk.

7. Prachtige berg Cajón del Maipo hoort bij het Andes gebergte

Deze prachtige berg is zeker een bezoekje waard. De omgeving van de berg bevat schitterende warmwaterbronnen, rivieren en heuvels. Het is zeker een aanrader om eens een kijkje te nemen bij de oranje kleurige bronnen Baños Morales. Met een temperatuur van meer dan 28 graden is dit een heerlijke plek om even te rusten en bij te komen. Hier kun je ook El Morado bezoeken.

8. Via Puerto Natales veel avontuur te beleven

Via de stad Puerto Natales kom je tot Torres del Pain, een prachtige natuurpark in Chili. Op deze manier is het mogelijk om deel te nemen aan de avontuurlijkste expedities. Ga door mooie gebieden, of doe het wat rustiger aan en bezoek het Museo Histórico Municipal. Hier kun je ook meer ontdekken over de Milodon, dit is een zoogdier die inmiddels is uitgestorven. Neem ook eens een kijkje bij het Monumento natural Cueva del Milodón.

9. Beklim de Osorno vulkaan en beleef avontuur

Jaarlijks komen er ontzettend veel toeristen om de Osorno vulkaan te beklimmen. Sinds 1835 is deze vulkaan al rustig. Op de top van de berg kun je veel sneeuw vinden, wat ervoor zorgt dat de klim zeker niet gemakkelijk is. Het is aan te raden om een ervaren gids mee te nemen, kwalitatieve schoenen en de juiste kleding. Het meenemen van zonnebrand is in dit geval ook zeker geen overbodige luxe. Wintersport liefhebbers zullen zich in de gebied ook niet vervelen. Heb je tijd over? Dan is het zeker ook leuk om Saltos del Petrohué te bewonderen.

10. Ruige natuur in Torres del Paine

Torres del Paine is een nationaal park en is een plek waar je veel ruige natuur kunt bewonderen. De meeste toeristen bestempelen dit natuurpark als de mooiste die er in Chili te vinden is. Bezoek hier het prachtige meer Lago Grey en de schitterende Grey gletsjer. Je kunt hier in de park drie bekende bergtoppen vinden, vandaar ook de naam ‘Torres del Paine’. Dankzij het Chili klimaat kun je dit gebied ook goed te voet of te paard ontdekken.

In dit artikel heb je meer gelezen over de top 10 bezienswaardigheden van Chili. Het is een land waar je goed kunt genieten van de natuur, zon, zee en strand, maar daarnaast valt er nog genoeg te zien op het gebied van cultuur en geschiedenis. Chili is een vakantieland die voor iedereen wel wat interessants in huis heeft zodat je een geweldige vakantie kunt beleven.