Een reis naar China staat garant voor een onvergetelijk ervaring. In China kun je beroemde steden zoals Peking, Hongkong en Shanghai bezoeken. China is voorzien van een schitterende diverse natuur. Je kunt er veel mooie rivieren vinden, maar ook een gebied met woestijn en zelfs berggebieden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ontzettend veel toeristen die speciaal naar China komen om meer te ervaren van de Chinese cultuur en tradities. Of je nu interesse hebt in de natuur, de Chinese cultuur en tradities of de Chinese keuken, in China zal jij je geen moment vervelen. China is zo groot, dat het erg lastig is om een keuze te maken uit de vele bezienswaardigheden en activiteiten. In dit artikel kun je meer informatie vinden over de top 10 bezienswaardigheden van China.

1. Het bruisende Hongkong met prachtige architectuur, winkels en clubs

Als je graag naar een levendige stad wilt waar veel te beleven valt, dan is Hong Kong een hele goede keuze. Als je in deze stad bent en om je heen kijkt, dan zal je versteld staan van al het moois dat je hier tegenkomt. De prachtige gebouwen, clubs en populaire winkels trekken veel mensen naar de stad. Wil je graag meer rust en natuur? Dan is dit ook mogelijk in Hong Kong. Je hebt hier namelijk ook veel stranden waar je kunt ontspannen, mooie eilanden en je hebt er ook veel restaurants waar je lekker kunt eten. Wil je in Hong Kong een mooi uitzicht? Dan is het aan te raden om naar Victoria Peak te gaan, waar je op ongeveer 552 meter zit. Hier kun je genieten van een adembenemende uitzicht.

2. De wereldberoemde Chinese Muur van 20.000 kilometer

De Chinese Muur werd in de 7de eeuw gebouwd in China onder begeleiding van keizer Qin Shi Huang. Deze muur diende toen als militaire verdedigingsmuur. Sinds die tijd is er veel gebeurd met de Muur, het is meerdere malen herbouwd, maar er is ook veel bijgebouwd. Het is één van de zeven wereldwonderen en staat tevens op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Chinese Muur was 20.000 kilometer, maar inmiddels is een deel hiervan verloren. Een deel van de Muur is te bewandelen door toeristen.

3. De rustplaats van leider Qin Shi Huangdi in Xi’an (Xianyan)

Qin Shi Huangdi was de grootste leider die er is geweest. Om deze reden is er gekozen voor een speciale rustplek die gebouwd is tussen heuvels. Dit gebeurde in de omgeving van Xi’an. Je kunt hier veel tempels vinden, maar daarnaast ook grafgeschenken en paleizen. Een waardevol deel van de historie is ontdekt toen er in 1974 ontzettend veel sculpturen van paarden en soldaten werden gevonden als grafgeschenk.

4. De Verboden Stad bestaat uit tempels, paleizen en schitterende paviljoenen

In de stad Beijing kun je de verboden stad vinden die inmiddels wereldberoemd is. Deze stad wordt gevormd door prachtige paviljoenen, paleizen en tempels. Deze waardevolle bevindingen komen van De Ming en Qin dynastie. Het binnenhof was de woonplek van de keizer en daarbuiten woonde zijn gehele hofhouding. Een ontzettend groot bouwwerk van hout is het Hall of Supreme Harmony. Er is ook een museum aanwezig waar je servies, meubels en kunst kunt bewonderen. De naam van dit museum is Palace Museum Gugong.

5. Schitterende architectuur, tempels en winkels in de stad Pingyao

Het centrum van de stad Pingyao is als toerist erg interessant om te bezoeken. Hier kun je heerlijk winkelen, tempels bezoeken en genieten van de schitterende architectuur. Deze Chinese architectuur is afkomstig van tussen de 14de en 20ste eeuw. Wat deze stad erg bijzonder maakt, is dat het ommuurd is vroeger. Toch beleefde deze stad veel goede tijden.

6. De prachtige skyline van Shanghai

Als toerist zal jij je in Shanghai zeker nooit vervelen, het is de grootste stad van China. In deze stad is er genoeg te doen en te beleven. Je hebt in Pudong een hele mooie skyline waar je prachtige foto’s kunt maken. Als je mooie architectuur wilt zien, dan is het een aanrader om het Shanghai Museum en de Oriental Pearl Tower eens een bezoekje te brengen. Kinderen kunnen zich goed vermaken in Shanghai Disneyland en het mooie Yu Garden. Als je interesse hebt in muziek en kunst, dan mag je het China Art Museum en Shanghai Grand Theatre zeker niet missen. Als je in Shanghai een spetterend feest wilt meemaken, dan is het een aanrader om hier te zijn gedurende het Shanghai International Fashion Culture Festival.

7. Het prachtige Datong met de Xuankong Temple

In de provincie Shanxi kun je de stad Datong vinden. Deze stad is heel bijzonder omdat het bestaat uit verschillende etages. Tegen de berg Mount Heng is de beroemde Xuankong Temple gebouwd. Hierdoor lijkt het erop alsof de tempel hangt. Deze tempel is erg bijzonder omdat je hierin drie religies kunt vinden. Mensen van het boeddhisme, taoïsme en het confucianisme kunnen hier allemaal komen. Je kunt in deze stad ook een bezoekje brengen aan Yungang en de Nine-Dragon Wall. Dit zijn mooie boeddhistische grotten.

8. Huáng Shān met maar liefst 72 bergpieken

Toeristen die meer van de natuur van China willen zien, die kunnen naar Huáng Shān komen om te genieten van een prachtig berggebied. Deze bergketen heeft circa 72 bergpieken. Deze bergpieken zijn erg hoog en sommige komen tot aan de wolken. Toeristen komen hier vooral om te genieten van het uitzicht, diepe kloven en de natuur. Tijdens een mooie wandeling door dit gebied kom je de populaire Ying Ke Pine bomen tegen.

9. De Heilige berg Taishan voor ceremonies binnen het taoïsme.

In het oosten van China kun je een schitterende berg vinden die heilig is binnen het taoïsme. Hier worden de zonsopgang, geboorte en vernieuwing gevierd met diverse ceremonies en offers. De Taishan berg is lastig te beklimmen als je weinig ervaring hebt. Het is er namelijk erg steil waardoor je veel meer tijd nodig hebt. Ga je deze berg toch beklimmen? Dan is het aan te raden om je goed voor te bereiden. De tocht naar boven is wel erg mooi, je wandelt namelijk langs ruïnes, monumenten en tempels.

10. Zhangjiajie National Forest Park met een prachtige glazen brug

Natuur liefhebbers kunnen zich in dit park erg goed vermaken. Je kunt er bijzondere rotsen vinden en daarnaast is er ook een bijzondere glazen brug. Je kunt in het Wulinguan de Avatar Hallelujah Mountain vinden. Deze berg is populair geworden door de Avatar film. Een bezoek aan dit park zal zorgen voor een prachtige ervaring met de natuur van China.

In dit artikel heb je meer gelezen over de China bezienswaardigheden in de natuur, de cultuur en tradities en de mooiste gebouwen van het land. Ook al heb je een kaart China in de buurt, vanwege de grootte van het land en aantal bezienswaardigheden, is het niet gemakkelijk om een keuze te maken. Deze top 10 kan je hier bij helpen, bekijk welke bezienswaardigheden passen bij jouw interesses en plan ze in voor je volgende reis naar dit bijzondere land.