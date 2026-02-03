In Zuidoost-Azië kun je het schitterende Indonesië vinden. In Indonesië valt er ontzettend veel te beleven. Het land heeft een rijke geschiedenis waarbij vooral de handel erg belangrijk was. Sinds 1949 is Indonesië al onafhankelijk en vanaf dat moment is het al snel een hele fijne vakantiebestemming geworden voor toeristen. De temperaturen van Indonesië zijn namelijk voor elke toerist interessant, zelfs in de winter is het hier meer dan 27 graden. De toeristen die naar Indonesië komen, komen zeker niet alleen voor het aangename weer. Ook de cultuur van Indonesië is namelijk zeer interessant. Je kunt hier schitterende tempels en paleizen bewonderen en deelnemen aan allerlei activiteiten. In dit artikel lees je meer over de bezienswaardigheden Indonesië top 10 die je niet mag missen.

1. Een pittige klim bij Bromo vulkaan op het eiland Java

Bromo is het populairste vulkaan dat je kunt vinden op eiland Java. Je zal ongeveer een uur moeten klimmen om de krater van deze vulkaan te bereiken. Deze klim is niet voor iedereen geschikt. Het is namelijk een behoorlijke pittige klim die je moet afleggen. Als je eenmaal boven bent, dan kun je wel genieten van een adembenemend uitzicht. Je kunt de vulkaan bezoeken als je naar het Nationaal Park Bromo Tengger Semeru gaat. Als je een bezoek brengt aan Bromo, is het wel aan te raden om je veiligheid allereerst te waarborgen door te informeren hoe het zit met eventuele uitbarstingen. Bromo is namelijk actief en komt nog vaak tot uitbarsting. Het is een aanrader om hier naar toe te gaan gedurende het Hindu festival ‘Yadnya Kasada’. Op de 14de dag wandelen veel mensen naar Bromo om daar offers te brengen.

2. Zon, zee en strand op Bali

Toeristen komen erg graag naar Bali. Het is namelijk de perfecte bestemming om te genieten van zon, zee en strand. Je kunt er heerlijk genieten van het zonnetje, prachtige stranden en een rijke cultuur. In Bali kun je de typische rijstvelden bewonderen en genieten van kleurrijke planten en bloemen. Je hebt in Bali het Bali Barat National Park en het natuurreservaat Batukaru waar je terecht kunt voor een onvergetelijke ervaring. In deze parken kun je schitterende regenwouden, tropische planten en de mooiste bloemen tegen. Schrik niet als je plotseling wilde dieren tegenkomt. In deze parken kun je namelijk reptielen, wilde zwijnen, apen en herten tegenkomen. Vergeet ook niet om regelmatig boven je te kijken, in deze natuurparken kom je namelijk ontzettend veel soorten vogels tegen. Het is ook een aanrader om de grootste tempel van Bali, de Pura Besakih, te bezoeken. Ben je een echte duikliefhebber? Dan zal jij je op Bali zeker niet vervelen. Ga naar Tulamben en Menjangan om een geweldige duikervaring te beleven.

3. Het schitterende boeddhistische tempelcomplex Borobudur eeuwen bedolven onder lava

Indonesie heeft een rijke cultuur. Als je hier meer van wilt zien, dan mag je dit tempelcomplex zeker niet missen. Gedurende de negende eeuw werd dit complex gebouwd die bestaat uit drie levels. Deze drie levels staan bij de boeddhisten bekend als de boeddhistische kosmos. Een hele tijd was Borobudur vergeten. Dit tempelcomplex is namelijk slachtoffer geworden van een uitbarsting van de vulkaan Merapi. Eeuwenlang heeft Borobudur onder een laag lava gezeten. In de 19de eeuw zorgde de Britse gouverneur-generaal Thomas Stamford Raffles dat Borobudur weer werd opgeknapt. Tegenwoordig komen er jaarlijks duizenden toeristen naar dit gebied om Borobudur te bewonderen.

4. Populaire bestemming Malang, de stad van de mooiste bloemen

Malang is een hele bekende vakantiebestemming. Jaarlijks komen hier veel toeristen genieten van de vele bezienswaardigheden die de stad te bieden heeft. In Indonesië noemen ze Malang ook wel de stad van de bloemen. Je kunt hier genieten van veel kunst en cultuur en daarnaast zijn er ook veel gezellige stadsparken waar je heerlijk kunt ontspannen. Ook de echte winkel liefhebbers zullen zich hier niet vervelen, er zijn namelijk veel leuke winkelcentra waar je de mooiste items kunt scoren. Als je in Malang bent, is het daarnaast ook leuk om een bezoek te brengen aan het museum Mpu Purwa, de Singosari Tempels of het Bromo Tengger Semeru National Park.

5. Heerlijk wandelen in het Lore Lindi National Park

Het Lore Lindi National Park kun je vinden op eiland Sulawesi. Dit park is zeer geschikt om lange mooie wandelingen te maken. Je kunt routes lopen die geschikt zijn voor beginners, maar ook voor wandelaars met meer ervaring. In dit park heb je de kans om inheemse stammen te zien, deze leven er namelijk nog altijd. Je kunt hier de hoge berg Gunung Nokilalaki bewonderen, het Lindu meer en schitterende regenwouden. Ben je in voor meer avontuur? Dan kun je het gebied te paard verkennen.

6. Tabak, rijst en koffie op het eiland Lombok

Het eiland Lombok kun je vinden in de Indische Oceaan. Op dit eiland wordt er van alles verbouwd. De hierbij aan goederen zoals rijst, tabak en koffie. Avonturiers kunnen zich hier prima vermaken. Lombok is namelijk voorzien van een schitterende natuur waar je prachtige tochten in kunt maken. Heb je liever meer rust? Dan is er ook volop strand, zon en zee zodat je heerlijk kunt ontspannen. Het strand Mawun is een echte aanrader. Breng gedurende je vakantie ook een bezoek aan Nationale park Gunung Rinjani en de prachtige Sembulan Vallei. Veel toeristen komen naar Lombok als ze Bali te druk vinden, Lombok is namelijk minder toeristisch dan Bali.

7. Het eiland Sumatra, een bekende leverancier van palm- en aardolie

Ooit was het eiland Sumatra het eiland van goud. Nu is Sumatra een bekende leverancier van aard- en palmolie. Sumatra was voorzien van een prachtige regenwoud, helaas is er erg veel gekapt. Hierdoor is ook het leefgebied van de wilde dieren die je daar kunt vinden een stuk kleiner. In dit gebied kom je namelijk tijgers, neushoorns, olifanten en apen tegen. In Sumatra kun je in de plaatsen Bangkinang, Nias en Rumah Gadang hele oude traditionele woningen vinden.

8. De hoofdstad van Indonesië Jakarta is levendig

Jakarta is de hoofdstad van Indonesië. Je kunt deze metropool vinden op het eiland Java, het is sinds 1949 onafhankelijk geworden. Jakarta is een drukke stad, veel toeristen vinden het hier soms zelfs chaotisch. Jakarta Old Town is het oudste stadsgedeelte van Jakarta. Je kunt hier soms nog Nederlandse architectuur vinden, dit komt omdat het diende als hoofdkantoor van Nederlands-Indië. Hieronder kun je de leukste bezienswaardigheden van Jakarta vinden:

Sunda Kelapa : dit is de schitterende oude haven

Taman Impian Jaya Ancol : dit is een leuke attractiepark voor jong en oud

Ciputra World Jakarta en Grand Indonesia : hier kun je goed winkelen

Taman Mini Indonesia Indah : interessante themapark

Elephant Museum : een historisch museum

9. Snorkelen en duiken in het Bunaken National Park

Op het eiland Sulawesi kun je het Bunaken National Park vinden. Het park staat vooral bekend om haar schitterend koraalrif. In dit gebied kun je heerlijk snorkelen en duiken. In dit park kun je daarnaast ook veel andere dieren vinden, hierbij moet je denken aan herten, reptielen en verschillende buideldieren. Kijk ook regelmatig omhoog, er wonen namelijk veel vogelsoorten in dit park.

10.Prambanan tempel : het grootste hindoe-Javaanse tempelcomplex te vinden in Indonesië

In de buurt van Yogyakarta kun je dit schitterende tempelcomplex vinden. De tempel komt uit de 8ste eeuw en dient de goden Shiva, Vishnu en Brahma. Jaarlijks komen er duizenden toeristen naar deze tempels om een kijkje te nemen.

In dit artikel heb je meer gelezen over de top 10 bezienswaardigheden van het schitterende Indonesië. Zoals je hebt kunnen lezen is Indonesië van alle markten thuis en hoef jij je niet te vervelen gedurende een rondreis Indonesië. Je kunt hier genieten van een mooie natuur, een rijke cultuur en geschiedenis en daarnaast zijn er ook genoeg mogelijkheden om deel te nemen aan avontuurlijke activiteiten zoals duiken, surfen en klimmen.