In Zuidoost-Azië kun je het moderne Singapore vinden. Singapore is één van de veiligste landen die je zal bezoeken. Dit komt vooral door de hele strenge wetten en regels die in dit land gelden. Ook op criminele activiteiten staan hele zware straffen in dit land. Als toerist kun je daarom met een heel veilig gevoel dit land ontdekken. Veel Nederlandse toeristen die naar Australië en Indonesië reizen, komen in Singapore terecht voor de tussenstop. Het is zeker een aanrader om gedurende deze tussenstop enkele dagen vrij te plannen om Singapore beter te leren kennen. Singapore heeft een hele moderne infrastructuur en heeft een rijke historie en cultuur. In dit artikel lees je meer over de top 10 bezienswaardigheden van Singapore die je niet mag missen.

1. Eten in een gezellige Hawker Center

Als je zoals de bewoners van Singapore uit eten wilt, dan doen je dit door een hawker center te bezoeken. Een Hawker center is in principe een eetmarkt die overdekt is. In een dergelijk Hawker Center kun je gerechten proeven uit alle Aziatische keukens en dat is een geweldige feest van smaken en kleuren. Je kunt kopen wat je lekker lijkt en vervolgens kies je een leuke plek uit om te gaan zitten en eten. Een echte aanrader voor een Hawker Center is Lau Pa Sat. Deze Hawker Center is maar liefst 24 uur per dag te bereiken voor een hapje en drankje.

2. Singapore River door het centrum van Singapore

Als je in de stad Singapore bent, dan is het zeker een aanrader om een boottocht te maken over de Singapore River. In een tocht van circa drie kwartier zal je kennis maken met de prachtige stad. Als je dit graag wilt doen, is het een aanrader om dit te doen in de avond. Het uitzicht op de hoge gebouwen vanuit het water is dan adembenemend om te zien. In het centrum zelf heb je restaurants waar je heerlijk kunt dineren of winkelcentra waar je gezellig kunt winkelen. Een leuk uitgaanscentrum die je niet mag missen is Clarke Quay. Hier kun je een geweldige tijd beleven in de stad Singapore.

3. Chinese tempel, gerechten en winkels in Chinatown

Chinatown kun je vinden in Singapore en is erg populair. Vooral liefhebbers van Chinese gerechten komen hier graag een hapje eten. Het is zeker een aanrader om eens te gaan proeven bij de leuke kraampjes aan Trangganu Street. In dit deel van de stad kun je ook de Buddha Tooth Relic Temple and Museum vinden. Dit is een gebouw die geheel is gebouwd in Chinese stijl.

4. Schitterende stranden en leuke pretparken op Sentosa Island

Als je naar Sentosa Island wilt, dan kun je hier komen met een kabelbaan. Dit kun je doen vanuit het Harbour Front Centre. Toeristen komen hier graag omdat je hier alle ingredienten kunt vinden voor een geslaagde vakantie. Ga ontspannen op de mooie stranden of beleef een leuke tijd in de pretparken die je hier kunt vinden. Je kunt op Sentosa Island onder andere Themapark Universal Studios Singapore vinden. Hier kun je één van de mooiste resorts vinden van Singapore.

5. Een feest van geuren en kleuren in Little India

Als je naar Little India gaat in Singapore, dan staat je een kleurrijke tijd te wachten. Enkel een wandeling door dit gebied is al een feest. Je kunt hier terecht voor heerlijke Indiaanse gerechten en andere Indiase lekkernijen. In dit gebied kun je ook veel tempels vinden die zeker een bezoekje waard zijn.

6. Singapore Flyer: de grootste reuzenrad wereldwijd

In het mooie Marina Centre kun je de grootste reuzenrad ter wereld vinden. Deze rad is circa 165 meter hoog en heeft in totaal 28 cabines waar bezoekers in kunnen zitten. Het uitzicht vanuit deze reuzenrad is prachtig, vooral als het weer een beetje mee zit. In totaal zal een rit in de Singapore Flyer ongeveer 35 minuten duren.

7. De populairste straat van Singapore, Orchard Road

Als je graag winkelt, dan zit je op Orchard Road helemaal goed. In deze straat kun je namelijk veel winkels vinden waar je heerlijk kunt winkelen. Het is een drukke straat waar veel te beleven valt. De prijzen en het aanbod kan per winkel heel erg verschillen. Naast een winkel waar pennen worden verkocht, kan zo een winkel staan waar ze merken zoals Chanel en Prada verkopen.

8. Luxe hotel Swissotel The Stamford één van de hoogste hotels van Azië

Als je nog op zoek bent naar een luxe hotel, dan is het Swissotel The Stamford en grote aanrader. Het is een vijfsterrenhotel en je hebt vanuit de bovenste verdiepingen een schitterend uitzicht op de stad. In dit hotel zit ook een luxe restaurant waar je veel internationale gerechten kunt eten. Ook als je niet wilt eten, maar alleen een heerlijk drankje wilt bestellen, kun je hier terecht bij de mooie bars.

9. Merlion: het symbool van Singapore

De Merlion is het belangrijkste symbool van Singapore. Dit symbool bestaat uit het lichaam van een vis met een leeuwenkop. Je kunt de Merlion op twee plekken bewonderen in de stad. Je kunt er één vinden op Sentosa Island en één in Merlion Park. In het Merlion Park kun je genieten van een enorm beeld dat water uitspuugt en is indrukwekkend om te zien.

10. Historische gebouwen in het koloniale centrum

In het centrum van Singapore kun je veel historische gebouwen vinden in het mooie koloniale centrum. Wil je er enkele bezoeken. De volgende gebouwen zijn echte aanraders:

Het schitterende standbeeld van Sir Stamford Raffles

Het grote Asian Civilisations Museum

De Victoria Concert Hall

Het Raffles Hotel

Het St. Andrews Cathedral

In dit artikel heb je meer gelezen over de top 10 bezienswaardigheden van Singapore. Zoals je hebt gelezen heeft dit land veel te bieden. Je hebt leuke wijken in Singapore die je kunt bezoeken en zelfs als je in Singapore gaat backpacken zal je een geweldige tijd ervaren. Wil je Singapore in 1 dag bezoeken? Kies dan de bezienswaardigheden die passen bij jouw interesses om een korte, maar krachtige tijd in Singapore te ervaren. In Singapore en omgeving is er namelijk veel te beleven. Een rondreis door Singapore hoeft zeker niet duur te zijn, je hebt namelijk veel gratis bezienswaardigheden in Singapore die je kunt bezoeken om een onbetaalbare tijd te ervaren.