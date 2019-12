Checkpoint Charlie kon je vroeger vinden aan de grens tussen Oost- en West-Berlijn. Maar liefst 30 jaar lang werd deze controlepost actief gebruikt. Wil jij dit bijzondere symbool van de Koude Oorlog met eigen ogen zien? Dan is het zeker een aanrader om Checkpoint Charlie eens te bezoeken. In dit artikel lees je er alles over.

Over Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie werd in het leven geroepen nadat de Berlijnse Muur in 1961 werd gebouwd. De Berlijnse Muur werd gebouwd door de Oost-Duitse regering. John F.Kennedy, de Amerikaanse president, gaf de opdracht om drie controleposten op te stellen. Checkpoint Charlie was één van deze drie controleposten. Dit is uiteindelijk ook de bekendste controlepost geworden. De drie verschillende posten kregen elk een eigen letter, de A, B en C. De namen die hierbij bedacht werden zijn Alpha, Brave en Charlie. Checkpoint Charlie is sindsdien de locatie geweest van meerdere confrontaties tussen de Sovjets en Amerikanen.

Checkpoint Charlie: bezoeken

Een bezoek aan Checkpoint Charlie brengt je naar een bijzondere locatie. Als je op de locatie komt, zie je onder andere een lijn met bakstenen die aanwijzen waar de Berlijnse Muur destijds heeft gezeten. Checkpoint Charlie was in principe een hokje waar de controles werden gedaan. Tegenwoordig kun je een schitterende replica van dit bouwwerk bewonderen op deze plek. De echte toren bestaat nog steeds, maar is enkel te bewonderen in het Museum van de Geallieerden in Zehlendorf.

Checkpoint Charlie: in de buurt

Checkpoint Charlie bestond eerder uit een hokje en wachttoren. De wachttoren is helaas in 2000 afgebroken. In plaats van deze wachttoren werden er interessante winkels geopend voor de toeristen. Als je meer informatie wil hebben over Checkpoint Charlie, dan is het zeker een goed idee om een bezoek te brengen aan het Haus am Checkpoint Charlie. Dit is een hele interessante museum over de Berlijnse Muur en Checkpoint Charlie. In het museum kun je onder andere meer zien en horen over de vluchtpogingen bij de muur van Oost-Berlijn naar West-Berlijn.

Checkpoint Charlie: praktische zaken

Als je een bezoek gaat brengen aan Checkpoint Charlie, dan is het handig om van bepaalde zaken op de hoogte te zijn. Allereerst is Checkpoint te bezoeken aan de Friedrichstraße 43-45, 10117 Berlijn. Het is aan te raden om in de buurt ook een bezoek te brengen aan het Mauermuseum in Berlijn. Je kunt dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur terecht in het museum om een kijkje te nemen. Hier zal je wel een ticket voor moeten kopen. Een ticket voor het Mauermuseum zal minimaal 7,50 euro en maximaal 14,50 euro kosten. Toeristen die je zijn voorgegaan spreken van een hele leerzame ervaring.

In dit artikel heb je meer gelezen over Checkpoint Charlie in Berlijn. Wil je meer interessante bezienswaardigheden in Berlijn bezoeken? Bekijk dan onze Top 8 bezienswaardigheden in Berlijn. Op deze manier kun je een onvergetelijke reis ervaren.