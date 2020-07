Veelgemaakte fouten bij het aanvragen van een visum voor Australië

Als je op reis wil gaan, dan heb je voor veel landen geen visum nodig. Je hebt als Nederlander namelijk geen visum nodig voor landen binnen de Europese Unie. Om naar het Schengengebied of het Caribisch deel van het Koninkrijk te gaan is er ook geen visum nodig. Helaas valt Australië buiten deze gebieden. Dat betekent dat je wel visum nodig hebt om daar naartoe te reizen.

Visum voor Australië aanvragen

Wil je reizen naar Australië, dan hoef je er niet veel voor te doen. Een visum voor Australië aanvragen verloopt immers eenvoudig en snel. Dit komt doordat je slechts een online aanvraagformulier hoeft in te vullen.

Je kunt dit formulier voor jezelf alleen of voor meerdere personen tegelijk aanvragen. Een groepsaanvraag heeft daarbij als voordeel dat je sommige gegevens slechts één keer hoeft in te vullen. Nu wil je wellicht weten welke gegevens je allemaal moet invullen. Het gaat daarbij om gegevens die ook op je paspoort voorkomen.

Daarnaast vul je de reisgegevens en je eigen contactgegevens in. Gemakkelijk toch? Voor de visumaanvraag betaal je per persoon €14,95. Deze betaling kun je gemakkelijk voldoen met onder andere iDeal, PayPal en je creditcard. Je kunt zelfs een spoedaanvraag indienen als je het visum in minder dan vijf werkdagen nodig hebt.

De meest voorkomende fouten op het gebied van visumaanvragen

We maken allemaal weleens fouten. Dit geldt ook voor visumaanvragen. Daarom willen we ook aandacht besteden aan de vijf meest voorkomende fouten op het gebied van visumaanvragen.

Het eerste punt is, geloof het of niet, dat men vergeet om een visum aan te vragen. Dit kan komen doordat men ervan uitgaat dat er geen visum nodig is voor het desbetreffende land. Daarnaast komt het ook weleens voor dat men wel een visum aanvraagt, maar niet het juiste visum. Als zakenreiziger is het bijvoorbeeld onjuist om een toeristenvisum aan te vragen, ondanks dit type visum goedkoper is en gemakkelijker aangevraagd kan worden. Houd ook rekening met doorreizen. Je vraagt dus geen “single entry” visum aan als je naar China reist en van daaruit naar Hong Kong gaat. Je terugkeer in China wordt daarbij namelijk als een tweede bezoek gezien. Een visum kun je te laat aanvragen. Misschien heb je wel rekening gehouden met de duur van de aanvraag, maar zat er een feestdag tussen. Het kan ook dat het consulaat enkele dagen is gesloten. Hierdoor is het visum nog niet verstrekt op het moment dat je wil vertrekken naar je reisbestemming. Vraag je visum dus ruim op tijd aan. Wist je dat je visumaanvraag kan worden afgekeurd vanwege een verkeerde pasfoto? Let dus goed op de vereisten die het desbetreffende land stelt. In het geval van Australië komen de eisen overeen met de eisen voor een Nederlands paspoort. Tot slot houdt men niet altijd rekening met de paspoortgeldigheid. Bij aankomst in Australië moet je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Met deze informatie kun je vandaag nog je visum voor Australië aanvragen!