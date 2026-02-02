Malediven is één van de populairste bestemmingen ter wereld voor een huwelijksreis. De Republiek der Malediven bestaat uit maar liefst 200 bewoonde eilanden. Meer dan 85 van deze eilanden hebben ze ingericht als een droomparadijs voor toeristen. Op deze eilanden kun je hele luxe hotels vinden waar je een geweldige vakantie kunt beleven. De beste reistijd Malediven is van circa december tot en met april. De Malediven vliegtuig vanuit Nederland zal circa 10 uur duren, dit gaat dan wel om een rechtstreekse vlucht. Veel stelletjes kiezen hier voor de prachtige accommodaties die op houten palen in de zee staan. De romantische omgeving zal ervoor zorgen dat elke huwelijksreis als geslaagd wordt ervaren. In dit artikel lees je meer over de top 10 bezienswaardigheden van de Malediven die je niet mag missen.

1. Leer meer over de geschiedenis in het Nationaal Malediven Museum

Je zou het niet zo snel denken, maar behalve zon, zee en strand valt er op de Malediven genoeg te ontdekken. Bezoek het Nationaal Malediven Museum in de hoofdstad voor meer informatie over de geschiedenis van dit bijzondere republiek. In dit museum kun je de gewaden bewonderen van de sultan en oude wapens bekijken.

2. De schitterende hoofdstad Malé

De hoofdstad van de Malediven is een eiland dat helemaal is volgebouwd. Er wonen hier ongeveer 100.000 inwoners. Op dit eiland zijn er enkele bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn. Op Malé kun je onder andere de belangrijkste moskee vinden van de Malediven, ook wel de Vrijdagmoskee genoemd. In de hoofdstad kun je ook heerlijk winkelen. Het is een aanrader om de winkelcentra Chandhanee Magu en Majeedhee Magu te bezoeken waar je zeker zal slagen.

3. Jaarlijks ruim twee miljoen mensen vervoert via Hulhulé

Als je de Malediven komt bezoeken, dan zal jij aankomen op Hulhulé. Via Hulhulé zal je vervolgens reizen naar het eiland waar je naartoe wilt. Dit is de enige luchtvaartknooppunt van de Malediven. Op Hulhulé kun je verder niks anders vinden. Het gaat vooral om het verkeer van de internationale en lokale vliegtuigen. Als je bent aangekomen op Hulhulé, dan zal je vliegen naar het gekozen eiland met een watervliegtuig. Dit is een hele bijzondere rit omdat je dan al goed kunt genieten van de omgeving.

4. Prachtige boeddhistische overblijfselen op eiland Thoddoo

Als je een liefhebber bent van oude ruïnes, dan is het zeker een aanrader om een bezoek te brengen aan het eiland Thoddoo. Op dit eiland kun je hele oude boeddhistische overblijfselen vinden. Er is bijvoorbeeld een deel van een bijzonder boeddha beeld gevonden in het jaar 1950. Veel overblijfselen van dit gebied zijn helaas kwijt geraakt. Dit komt omdat dit gebied niet goed is beveiligd.

5. Perfecte locaties voor snorkelen en duiken op de Malediven

Op de Malediven kun je heerlijk duiken en snorkelen. De schitterende onderwaterwereld van de Malediven zijn adembenemend om te zien. Je kunt hier prachtige koraalriffen vinden die zeker de moeite waard zijn. Het water is erg helder, dus je zal in ieder geval geen problemen hebben met het zicht onder water. Als je een ervaren duiker of snorkel liefhebber bent, dan is het vast en zeker erg interessant om te horen dat je op de Malediven de kans krijgt om ook in de nacht een kijkje onder water te nemen. Dit zal zorgen voor een hele bijzondere en unieke ervaring onder water.

6. Bergen onder de zee: 26 atollen die de moeite waard zijn

Als je naar de Malediven reist, dan krijg je de kans om atollen te bekijken. Dit zijn bergen onder de zee van koraal, enkel de punt steekt uit het water. In een gebied van 90.000 kilometer kun je genieten van deze bijzondere koraaleilanden. Je kunt deze van dichtbij bekijken, maar het is ook zeker interessant om hier eens over heen te vliegen met een watervliegtuig. Dit is een bijzondere ervaring die je niet overal kunt opdoen.

7. Tijd voor actie: neem deel aan de vele wateractiviteiten

Als je niet graag stil zit, dan zit je op de Malediven helemaal goed. Behalve liggen op het strand, is er namelijk ontzettend veel te beleven. Je kunt namelijk deelnemen aan hele interessante wateractiviteiten. Denk hierbij aan snorkelen, waterskiën, roeien, kanoën en zelfs kitesurfen. Op de Malediven is het ook erg leuk om een zeiltocht te maken. Zoals je kunt lezen hoef jij je gedurende je vakantie op de Malediven zeker niet te vervelen.

8. Vaar over het heldere water met een traditionele Dhoni

Als je op vakantie bent op de Malediven, dan mag een ritje op de traditionle Dhoni zeker niet ontbreken. Vaak worden tijdens dergelijke tochtjes namelijk springende dolfijnen spot. Vanwege al het water rondom de Malediven is dit een perfecte plek om diverse tochten te maken over het water. De Dhoni is gemaakt van kokospalm hout en is een boot die al jaren gebruikt wordt op de Malediven. Eerst was de Dhoni voorzien van een zeil, nu is deze vaak vervangen door een sterke motor.

9. De populaire watervilla’s op Malediven eilanden: accommodaties op houten palen in de zee

Als je op zoek gaat naar accommodaties op de Malediven, dan zal je deze bijzondere villa’s al gauw tegenkomen. Op houten palen kun je deze prachtige villa’s vinden in het heldere water. De meeste villa’s hebben een bodem van glas zodat je de visjes onder je voeten ziet zwemmen in het water. Veel pas getrouwde stellen komen hier om hun huwelijksreis te vieren. Deze watervilla’s zijn niet goedkoop, maar ze zijn het geld volgens vakantiegangers die hier eerder zijn geweest helemaal waard. Het klinkt ook zeker als een sprookje, als je ontwaakt in de ochtend zal je direct over de prachtige zee uitkijken.

10: Duiken op populaire duik spot Banana Reef

Als je een duik liefhebber bent, is het zeker aan te raden om een bezoekje te brengen aan Banana Reef. Banana Reef kun je vinden in het zuidoosten van Malé Atol. Dit is de populaire duikplek op de Malediven. Jaarlijks komen hier duizenden toeristen om een kijkje te nemen in het heldere water. Wat je hier tegenkomt is erg bijzonder, je komt er grotten, diverse soorten koralen en meer dan honderden soorten tropische visjes tegen. Als duiker is het echt een feestje om hier onder water rond te kijken. Je zal je vast afvragen waarom dit gebied dan Banana Reef heet, dit komt omdat de rif de vorm van een banaan heeft. Er is maar liefst 300 meter aan koraalrif die je kunt bewonderen.

In dit artikel heb je meer gelezen over de top 10 bezienswaardigheden van de Malediven.Zoals je kunt lezen kun je op de Malediven behalve van zon, zee en strand, ook genieten van veel andere interessante bezienswaardigheden en activiteiten. Welk eiland van de Malediven is het mooist? Dit is een vraag die veel voorkomt, maar de waarheid is dat elk eiland wel iets bijzonders heeft. Bekijk welke bezienswaardigheden op de Malediven passen bij jouw interesses en plan deze in voor je reis.