Nepal kun je vinden in Azië en wordt gezien als het geboorteland van Boeddha. Het land is te vinden tussen de twee populaire landen India en China. Nepal kun je vinden in de Himalaya waardoor je een schitterende natuur kunt vinden in dit land. Je hebt hier vooral te maken met ruige natuur en sommige delen van de natuur kun je hier zelfs ongerept vinden. De dieren en de prachtige natuur die je hier kunt vinden zijn adembenemend. Behalve een rijke flora en fauna, heeft Nepal ook een rijke geschiedenis en cultuur. De geschiedenis van Nepal is erg bijzonder en gaat soms tot wel 800 jaar voor Christus. De boeddhistische en Hindoestaanse religiën zijn hier populair en dat kun je ook wel zien aan de schitterende tempels die je in dit land kunt vinden. Nepal heeft veel interessante bezienswaardigheden zoals de Mount Everest en Kathmanduvallei. In dit artikel kun je meer lezen over de top 10 bezienswaardigheden van Nepal die de moeite waard zijn om te bezoeken gedurende je reis.

1. Veel klimmen in het Shey-Phoksundo Nationaal Park

Shey-Phoksundo Nationaal Park is de grootste nationale park die je kunt vinden in Nepal. Als je slecht ter been bent, is het niet zo verstandig om hier te komen. Om het park door te komen, is het namelijk nodig om veel te klimmen. De waterval in dit gebied en het Phoksundo-meer kun je alleen maar bereiken door intensief te klimmen. Beide bezienswaardigheden zijn het klimmen echter helemaal waard. In dit nationale park kun je ook de Kristalberg en het Shey klooster vinden.

2. De populaire hoogste berg ter wereld: Mount Everest

In Nepal kun je de hoogste berg ter wereld vinden. Voor veel toeristen is dit dan ook zeker één van de belangrijkste redenen om Nepal te bezoeken. Vooral voor klimmers en wandelaars die wel in zijn voor een mooi avontuur, kunnen zich hier zeer goed vermaken. De omgeving van de Mount Everest is namelijk ook behoorlijk indrukwekkend. Om bij de top van de Mount Everest te komen, zal je 8.848 meter moeten klimmen. Dit is niet voor elke klimmer te doen. De kans bestaat namelijk dat je onderweg te maken krijgt met slechte weersomstandigheden en sommige klimmers krijgen last van de hoogte. Helaas zijn hier ook enkele mensen overleden. Het is goed om te weten dat je de berg niet zomaar mag beklimmen. Omdat je geld moet neerleggen voor een vergunning, zorgt dit ervoor dat alleen serieuze klimmers de berg op gaan.

3. Beekjes, watervallen en bloemen in het schitterende Barun Vallei

Het gebied van Barun Vallei is zeker de moeite waard om te bezoeken gedurende je reis. Je kunt deze vallei vinden in het mooie Makalu Barun National Park. De natuur hier is prachtig, overal zijn mooie bloemen te ontdekken, mooie beekjes en watervallen. De flora en fauna van dit gebied zijn alles helemaal waard. In dit gebied wonen geen mensen waardoor je alle vrijheid hebt om het gebied te ontdekken. Wil je de Barun Vallei in de nacht meemaken? Dan is het mogelijk om hier onder begeleiding van een gids te kamperen. Als natuurliefhebber is het erg bijzonder om Barun Vallei mee te mogen maken.

4. De belangrijkste Hindoe tempel wereldwijd: Pashupatinath Tempel

Deze bijzondere tempel kun je vinden in de hoofdstad Kathmandu. De Pashupatinath Tempel is wereldwijd erg waardevol voor het Hindoeïsme. De tempel is namelijk gericht op de god Shiva, dit is de hoogste god die je hebt in het Hindoeïsme. Als toerist mag je deze tempel echter niet zomaar in, alleen Hindoes mogen de Pashupatinath Tempel bezoeken.

5. Veel historie en cultuur in de hoofdstad Kathmandu

Jaarlijks reizen er duizenden toeristen naar de hoofdstad Kathmandu om de cultuur en historie van deze stad te bewonderen. Behalve toeristen is de stad ook nog altijd zeer populair onder pelgrims die hier komen voor de populaire tempels. De stad wordt vaak Yen of Yen Mahanagarpalika genoemd. Als toerist is het zeker een aanrader om naar Thamel te gaan, hier kun je heerlijk overnachten en daarnaast ook goed winkelen. Als je in de stad Kathmandu bent, is het zeker een aanrader om een bezoek te brengen aan de Bhimsen toren, Kasthamandap Tempel, het Narayanhiti Museum en het schitterende Nationale Museum.

6. Rust en ontspanning in de stad Pokhara

Als je gedurende je reis toe bent aan wat meer rust, dan is de stad Pokhara zeker een goede keuze. Deze stad heeft een prachtige uitzicht op de bergen Annapurna en de Dhaulagiriketen. Als toerist is het heerlijk om te genieten van dit uitzicht onder genot van een heerlijk drankje. Als je hier bent, is het ook interessant om een bezoek te brengen aan Phewameer.

7. Mustang, een hele tijd verboden gebied geweest vanwege onrust

Mustang was vroeger het koninkrijk Lo. Sinds 1951 hoort ook Lo bij Nepal. Het land van Mustang mocht nog tot de jaren negentig niet bezocht worden vanwege de onrust in het gebied. Omdat je Mustang kunt vinden tegen de grens van Tibet, was het hier nog veilig vanwege Chinese en Tibetaanse strijders. Klimmers bezoeken het gebied van Mustang graag. Het gebied zorgt namelijk voor veel avontuur in de vorm van steile en ruige bergen.

8. De heilige Boeddha geboren in de stad Lumbini

Veel gelovigen komen graag naar de stad Lumbini, Dit is namelijk volgens de boeddhisten de geboortestad van Boeddha. In deze stad kun je dan ook veel tempels bewonderen. Veel toeristen bezoeken graag de vijver Puskarini. Volgens verhalen heeft de moeder van Boeddha hier voor de geboorte een bad genomen. Boeddha is in dit water gewassen. De schitterende Maya Devi Tempel geeft aan waar Boeddha precies is geboren.

9. De gouden tempel: Hiranya Varna Mahavihar

De Hiranya Varna Mahavihar wordt ook wel Golden Temple genoemd. Als je hier komt, dan zal je versteld staan van alle pracht en praal in deze tempel, overal zie je namelijk schitterende beelden en de mooiste details. Een bijzonder weetje van deze populaire tempel, is dat de priester van de Hiranya Varna Mahavihar een jongen onder de 12 jaar is. Als je een bezoek brengt aan de tempel, dan zal je de naam van de tempel direct begrijpen.

10. Historische gebouwen in het mooie Bhaktapur

Bhaktapur en Patan zijn samen de waardevolle koningssteden van dit land. In de stad kun je veel historische gebouwen vinden die schitterend zijn om te bekijken. Denk hierbij aan enorme paleizen en heilige tempels. Als je een bijzonder gebouw wilt zien in deze stad, dan is de Nyatapola Tempel een aanrader. Deze tempel is voorzien van hele bijzondere ramen. De stad zal je veel laten zien over de historie van Nepal.

In dit artikel heb je meer gelezen over de top 10 bezienswaardigheden van Nepal. Of je nu graag wilt backpacken in Nepal of gaat voor een mooie rondreis met de auto, Nepal is een veelzijdige land. Ben je benieuwd naar de beste reistijd van Nepal? Dan is dit volgens de meeste deskundigen gedurende de maanden maart tot en met mei. Gedurende deze maanden heb je te maken met warm en droog weer. Als je enige verkoeling niet erg vindt, dan kun je ook gaan voor de maanden oktober en november. Bekijk welke bezienswaardigheden passen bij jouw interesses zodat jij ze kunt inplannen voor je reis naar dit prachtige land.