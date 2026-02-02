In mijn artikel over handbagage essentials ging het over wat je meeneemt, hier vertel ik meer over hoe je dat slim inpakt. Je herkent het vast wel: je komt aan op het vliegtuig en probeert een document te vinden en moet langs een stapel kleding en sokken voordat je er uiteindelijk bij kan. Een rommelige tas is niet fijn als je op reis gaat, het kopen van packing cubes is hiervoor een hele handige oplossin.

Wat zijn packing cubes?

Packing cubes zijn lichte stoffen organizers met een rits, meestal in verschillende formaten. Je stopt er je kleding (of andere spullen) in en verdeelt zo je tas in overzichtelijke ‘vakjes’. Je moet het zien als lades in je koffer, maar dan flexibel. Geen los slingerende sokken meer, geen stapels die instorten zodra je iets zoekt, en geen volledige tas op bed om één shirt te vinden. Ik heb het zelf vaak genoeg gehad.

Waarom zijn packing cubes perfect voor je handbagage?

Als je met alleen handbagage reist, telt elke centimeter. Ik probeer mijn tas dan ook heel slim in te pakken. Packing cubes maken dat verschil écht.

Waarom werkt het volgens mij goed?

Meer overzicht

Alles heeft z’n plek. Shirts bij shirts, ondergoed bij ondergoed.

Je haalt gewoon één cube uit je tas in plaats van alles los.

Moet je iets pakken? Je rits één cube open, klaar.

Ook na meerdere dagen blijft je tas netjes.

Klinkt overdreven, maar een georganiseerde tas scheelt stress.

Voor mij zijn packing cubes geen ‘extra’, maar een vast onderdeel van mijn handbagage. Het is erg fijn om ergens snel en gemakkelijk bij te kunnen.

Zo gebruik ik mijn packing cubes

Natuurlijk zijn er veel verschillende manieren om packing cubes te gebruiken, maar dit werkt voor mij het best:

Cube 1: ondergoed + sokken

ondergoed + sokken Cube 2: shirts en tops

shirts en tops Cube 3: broeken / jurken

broeken / jurken Kleine cube: sportkleding of pyjama

Soms pak ik per outfit in (handig bij korte trips), en bij langere reizen maak ik een extra onderscheid tussen:

schone kleding

gedragen kleding

Pro tip: neem één lege cube of waszak mee voor vuile was. Dat houdt de rest fris en overzichtelijk.

Hoeveel packing cubes heb je nodig?

Voor handbagage zijn 3 tot 5 cubes meestal perfect. Maar ook hiervoor heb je geen vaste regels, het is maar net hoe geordend je het wil hebben. Ik heb nog wel enkele tips:

Kies voor verschillende formaten (klein, middel, groot)

(klein, middel, groot) Lichtgewicht materiaal

Goede rits , dat is ook de reden dat je beter niet kunt gaan voor hele goedkope varianten die vaak slechtere ritsen hebben

, dat is ook de reden dat je beter niet kunt gaan voor hele goedkope varianten die vaak slechtere ritsen hebben Eventueel compressie packing cubes als je echt ruimte wilt winnen

Maar mijn eigen ervaring is: meer is niet altijd beter, te veel cubes maken je tas vaak juist onhandig.

Veelvoorkomende fouten: ja, die heb ook ik gemaakt;)

Alles in één grote cube stoppen

Te grote cubes kiezen voor een kleine tas

Elke categorie een aparte cube geven

Packing cubes gebruiken zonder na te denken over volgorde in je tas

Denk altijd: wat moet ik het vaakst pakken? Dat leg je bovenop. Op deze manier hoef je niet je gehele tas langs.

Zijn packing cubes het waard?

Kort antwoord: ja.

Zeker als je licht reist, vaak onderweg bent of gewoon houdt van overzicht. Packing cubes maken je handbagage niet groter, ze maken ’m slimmer. Als je eenmaal gewend bent aan het gemak, voelt reizen zonder packing cubes alsof je alles los in je tas gooit. En dat wil je niet meer.

Packing cubes kopen?

Ik koop mijn packing cubes altijd bij BOL.com. Zij leveren erg snel en de kwaliteit en keuze is daar enorm. Je kunt gaan voor hele kwalitatieve packing cubes of packing cubes die wat goedkoper zijn. Mijn ervaring is dat je het beste kan investeringen in kwalitatieve packing cubes omdat je daar ook meerdere jaren van kan genieten tijdens het reizen.