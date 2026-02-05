Parijs staat wereldwijd bekend als de stad van de liefde. Een romantische citytrip is pas écht compleet met een luxe hotel waar comfort, privacy en sfeer centraal staan. Denk aan suites met uitzicht op de Eiffeltoren, spa’s voor twee en gastronomische restaurants op loopafstand.

In dit artikel vind je een zorgvuldig geselecteerde lijst van de beste luxe hotels in Parijs voor koppels, ideaal voor:

een romantisch weekend

een huwelijksreis

een jubileum of speciale gelegenheid

Alle hotels zijn eenvoudig te boeken via Booking.com.

Beste luxe hotels in Parijs voor koppels

Hôtel Plaza Athénée – iconische romantiek ⭐⭐⭐⭐⭐

Locatie: Avenue Montaigne – dichtbij de Eiffeltoren

Hôtel Plaza Athénée is een van de meest romantische en luxe hotels van Parijs. Veel kamers hebben een balkon met uitzicht op de Eiffeltoren, wat dit hotel bijzonder populair maakt bij koppels en honeymooners. Het is dan ook zeker een van de eerste hotels die ik kan noemen bij luxe hotels Parijs voor koppels.

Waarom dit hotel perfect is voor koppels

Luxe suites met iconisch uitzicht

Michelin-sterrenrestaurant

Spa & wellness voor ultieme ontspanning

Le Meurice – klassieke Parijse elegantie⭐⭐⭐⭐⭐

Locatie: Tegenover Jardin des Tuileries

Le Meurice combineert historische charme met moderne luxe. De kamers zijn ruim, stijlvol en ideaal voor koppels die houden van een rustige, elegante sfeer in hartje Parijs.

Hôtel de Crillon – luxe met wellness⭐⭐⭐⭐⭐

Locatie: Place de la Concorde

Dit wereldberoemde paleishotel biedt een intieme spa, prachtige suites en een zeer romantische ambiance. Perfect voor koppels die luxe willen combineren met ontspanning.

Maison Souquet – intiem & verleidelijk⭐⭐⭐⭐⭐

📍 Montmartre

Een verborgen parel met een zéér romantische vibe. Minder toeristisch, veel privacy — geweldig voor koppels.

Shangri-La Paris- ultieme luxe voor koppels ⭐⭐⭐⭐⭐

📍 Voormalig paleis met Eiffeltoren-uitzicht

Ultieme luxe + romantiek. Vooral populair bij huwelijksreizen.

Waar moet je op letten bij het boeken van een luxe hotel voor koppels?

Let bij het kiezen van een hotel vooral op:

Locatie: centraal of met uitzicht

centraal of met uitzicht Wellnessfaciliteiten: spa, massage, zwembad

spa, massage, zwembad Kamertype: suite of deluxe kamer

suite of deluxe kamer Beoordelingen van koppels op Booking.com

Veelgestelde vragen over luxe hotels in Parijs voor koppels

Wat is het meest romantische hotel in Parijs?

Hôtels zoals Plaza Athénée, Maison Souquet en Shangri-La Paris worden vaak genoemd als de meest romantische hotels voor koppels.

Wat kost een luxe hotel in Parijs?

De prijzen beginnen gemiddeld rond €400 per nacht en kunnen oplopen tot €1.500+, afhankelijk van seizoen en kamer.

Boek jouw romantische verblijf in Parijs

Een luxe hotel maakt jullie reis naar Parijs onvergetelijk. Of je nu kiest voor klassiek, modern of boutique: deze hotels zijn stuk voor stuk perfect voor koppels die iets bijzonders zoeken. Luxe hotels Parijs voor koppels zijn het zeker waard om eens te bekijken voor een onvergetelijke tijd met je partner.

