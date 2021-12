Heb jij een bepaalde leeftijd bereikt waarop je gedurende je vakantie niet meer intensief kunt deelnemen aan een druk programma? Dit kan komen omdat je niet meer zo lang kunt lopen, snel moe wordt en dus ook vaker behoefte hebt aan een korte pauze. Of je nu op zoek bent naar een ouderen reis voor jezelf, je ouders, opa, oma of buurman, het is fijn om op de hoogte te zijn van relevante zaken omtrent een dergelijke reis. Via internet krijg je steeds meer de kans om een reis te boeken als senior. Waar moet je op letten en zijn alle ouderen reizen hetzelfde? In dit artikel lees je er alles over.

Ouderen reizen: waarom?

Als ouderen op vakantie gaan, dan zijn er diverse zaken waar ze tegen aan kunnen lopen. Senioren hebben vaak fysieke beperkingen of hebben behoefte aan extra zorg gedurende een reis. Deze behoefte kan er uiteindelijk voor zorgen dat ze belemmerd worden gedurende de dagen dat ze weg zijn. Voor deze ouderen is een speciale ouderen reis ideaal. Als je kiest voor ouderen reizen, dan weet je zeker dat de organisatie rekening gehouden heeft met bepaalde zaken. Het tempo zal wat lager liggen, er worden extra pauzes ingelast en daarnaast is er ook nog eens extra hulp aanwezig indien dit nodig is. Hieronder kun je nog eens vinden waarom een ouderen reis een grote aanrader is als je oudere toch op vakantie wilt:

Er worden geen lange stukken gereden

Je hoeft niet veel afstanden te lopen

Er worden voldoende pauzes gehouden

Er zal een rollator vriendelijke programma worden opgesteld

Het hotel dat wordt gekozen is rollator vriendelijk

Er gaan altijd reisbegeleiders mee

Ga je mee op een busreis? Dan zal er in de bus ook altijd een lift aanwezig zijn

Zijn er verder nog andere bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden? Dan kun je dit altijd overleggen met de reisorganisatie.

Ouderen reizen: met de bus

Veel senioren vinden het leuk om te kiezen voor een reis met de bus. Op deze manier kunnen er binnen Nederland veel leuke reisjes georganiseerd worden, maar ook naar de landen in de buurt. Voor ouderen is het reizen met een dergelijke bus erg interessant omdat alles is aangepast op ouderen. Er zal vaak worden gepauzeerd, het tempo ligt laag en er zal alle tijd worden genomen om de ouderen informatie te geven en zaken uit te leggen. Gedurende het reizen kunnen de ouderen rustig blijven zitten en genieten van de rit. Omdat deze reizen gericht zijn op ouderen, is het voor ouderen op deze manier ook erg leuk om in contact te komen met andere leeftijdsgenoten.

Ouderen reizen naar het buitenland

Voor de ouderen die in zijn voor meer actie en avontuur, is het mogelijk om te reizen naar het buitenland. Speciale organisaties houden zich bezig met het regelen van een interessante reis voor ouderen. Er zal een heel plan worden opgesteld om de ouderen veilig in het buitenland te krijgen. Denk hierbij aan interessante bestemmingen zoals Frankrijk en Italië. De organisatie zal een planning maken voor de reis en houdt daarmee ook rekening met de deelnemers. Er worden veel pauzes gehouden, extra zorg geleverd en daarnaast zal de organisatie ervoor zorgen dat de ouderen kunnen genieten van hun reis. Op deze manier is het ook voor ouderen mogelijk om te genieten van een fijne zonvakantie. Heerlijk liggen op het strand, gezellig wandelen en dineren zal ervoor zorgen dat elke oudere zich al snel kan ontspannen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk acties en aanbiedingen in de gaten te houden bij reisaanbieders. Er zijn namelijk ook reisaanbieders die écht alles voor hun klanten regelen. Denk hierbij zowel aan het regelen van een ticket in een vliegtuig tot aan het regelen van een mooie accommodatie voor als ze eenmaal zijn aangekomen in het buitenland. Dit kan per bestemming erg verschillen, om deze reden is het aan te raden om op tijd al te beginnen met een goede voorbereiding.

Ouderen reizen cruise

Je kunt een reis maken met de bus of vliegtuig, maar tegenwoordig ontdekken ouderen steeds meer de populaire cruise vakanties. Een cruiseschip moet eigenlijk gezien worden als een grote vakantieresort dat drijft op het water. Voor ouderen is dit helemaal ideaal, je hoeft namelijk niet steeds te sjouwen met koffers en je kunt toch heerlijk rondreizen. Cruises zijn erg geschikt voor ouderen omdat je op één enkele plek alles in huis hebt om een succesvolle vakantie te hebben. Cruiseschepen zijn voorzien van veel luxe en hebben vaak zwembaden en sauna’s waar je kunt ontspannen, diverse restaurants waar heerlijk gedineerd kan worden en bars waar je terecht kunt voor heerlijke drankjes tijdens de vakantie. Veel moderne cruiseschepen hebben daarnaast ook winkels, fitnessruimtes, een bioscoop, theater en casino’s. Als je als oudere kiest voor een cruisereis, dan zal jij je in ieder geval zeker niet vervelen. Er zijn veel verschillende organisaties die zich speciaal richten op cruises voor ouderen.

80+ reizen

Als je de leeftijd van 80 hebt bereikt, dan is het te begrijpen dat je misschien niet meer zelf op vakantie durft of kunt. Laat jij je door dit gevoel tegenhouden en blijf je thuis? Dan hoeft dit zeker niet meer. Zelfs als je 80+ bent , zijn er genoeg mogelijkheden om een leuke vakantie te beleven. Of je nu op zoek bent naar een vakantie voor jezelf, of een vakantie voor een andere oudere, er zijn diverse 80+ reizen waar je aan kunt deelnemen. Bij deze reizen staan rust en ontspanning centraal. Op deze manier kan iedereen op zijn of haar eigen manier genieten van een vakantie die geheel past bij de persoonlijke wensen.

In dit artikel heb je gelezen dat het voor ouderen nog steeds mogelijk is om een leuke en interessante vakantie te beleven. Er zijn veel reizen die speciaal gericht zijn op ouderen. Op deze manier zal je altijd een vakantie boeken die past bij jouw persoonlijke wensen en tempo. Een ouderen reis is een reis waarbij je helemaal tot rust kunt komen en samen met andere ouderen kunt genieten van een ontspannen en fijne tijd.