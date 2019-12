In Berlijn is er nog maar één oude stadspoort die overeind staat en dat is de Brandenburger Tor. De Brandenburger Tor is een stadspoort uit 1788. Tegenwoordig staat de Brandenburger Tor bekend als hedendaagse symbool van Berlijn. Veel toeristen staan dan ook te popelen om deze bijzondere stadspoort met eigen ogen te bewonderen. Wil jij een bezoek brengen aan de Brandenburger Tor in Berlijn? In dit artikel lees je er alles over.

Brandenburger Tor: geschiedenis

In de stad Berlijn kon je vroeger meerdere stadspoorten vinden. Mensen die de stadspoort door wilden, moesten hiervoor tol betalen. Brandenburger Tor was één van de stadspoorten die destijds veel gebruikt werd. Deze stadspoort kon je destijds vinden in het westen van het stadscentrum. De poort is gebouwd in 1788. De opdracht om de stadspoort te bouwen kwam van koning Frederik Willem II. Er zijn veel stadspoorten gebouwd destijds, denk aan circa 17 stadspoorten. De Brandenburger Tol is de enige stadspoort die de periode hierna daadwerkelijk heeft overleefd en een bijzonder symbool is geworden van Duitsland. Het is tegenwoordig een monumentale poort en staat symbool voor de Duitse vrede.

Brandenburger Tor: verwoesting

De Brandenburger Tor is ook een keer zwaar beschadigd geweest. Dit gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Brandenburger Tor is voorzien van paarden en slechts één van de originele paardenkoppen is bewaard gebleven. In 1956 kwam het besluit om te werken aan de opbouw van de Brandenburger Tor. Inwoners van West- en Oost-Duitsland hebben hard gewerkt aan de renovatie. In 1957 was de renovatie van de Brandenburger Tor helemaal afgerond. In het Märkisches Museum kun je het originele paardenkop tegenwoordig bewonderen.

Brandenburger Tor tijdens de Koude Oorlog

Toen de bouw van de Berlijnse Muur in 1961 plaatsvond, was Brandenburger Tor niet meer te bereiken. In het westen van de Brandenburger Tor had je de grens en ook aan de oost kant had je te maken met de Sichterheitsmauer. Dit is een muur die werd gebouwd als extra bescherming in die periode. De enige mensen die hier gedurende deze periode kwamen, waren enkele DDR soldaten die de wacht hielden. Zij hadden als taak om ervoor te zorgen dat DDR burgers niet naar het westen konden vluchten. Toen in 1989 de val van de Berlijnse Muur plaatsvond, was dit ook een bijzonder moment voor de Brandenburger Tor: hij was weer te bereiken. De stadspoort was erg beschadigd, maar kreeg weer een nieuwe kans.

Brandenburger Tor

Je kunt de Brandenburger Tor vinden in de buurt van een Boulevard, namelijk Boulevard Unter den Linden en het park Tiergarten. De stadspoort zelf kun je vinden op plein Pariser Platz. Een bezoek aan de Brandenburger Tor is zeker de moeite waard. Hieronder lees je meer over het uiterlijk van de bijzondere stadspoort:

De zuilengalerij is maar liefst 26 meter hoog

De zuilengalerij is ook erg breed, 66 meter in totaal

Op de zuilengalerij kun je de Quadriga vinden. Deze bestaat uit een prachtige strijdwagen met 4 paarden

In deze wagen kun je godin Victoria vinden. Victoria is de godin van de overwinning

Brandenburger Tor: een belangrijk symbool voor Duitsland

De Brandenburger Tor is voor Duitsland meer dan enkel een oude stadspoort. Het dient namelijk zelfs als symbool van de Duitse eenwording. Tegenwoordig heeft dit bouwwerk een echte vrijheidsstatus gekregen. Misschien heb je de Brandenburger Tor wel eens kunnen bewonderen op een ansichtkaart of een postzegel. Ook kun je deze bijzondere stadspoort vinden op euromunten. Vaak staat deze gedrukt op euromunten van 10,20 en 50 eurocent. Elk jaar komen er weer veel Duitsers naar de Brandenburger Tor toe om de relevante feestdagen te vieren.

Brandenburger Tor bezoeken

Als je in Berlijn bent, is het zeker een aanrader om een bezoek te brengen aan de Brandenburger Tor. In de buurt van de Brandenburger Tor kun je tegenwoordig de ambassade vinden van onder andere Frankrijk en Amerika. Er zijn bepaalde momenten waarop het nóg leuker is om een bezoek te brengen aan de populaire stadspoort in Berlijn:

Vooral gedurende de feestdagen is het erg leuk om een bezoek te brengen aan de Brandenburger Tor in Berlijn. In december kun je hier altijd een enorme kerstboom bewonderen.

Het is erg gezellig om de Brandenburger Tor eens te ervaren op 3 oktober. Op deze dag wordt de Tag der Deutschen Einheit genoemd. De Duitsers komen dan bijeen om feest te vieren.

De Brandenburger Tor is met het Festival of Lights zeker de moeite waard om te bezoeken. In oktober kun je tijdens dit feest een schitterend lichtprojectfeestje ervaren op het gebouw.

Brandenburger Tor: handige tips

Het is goed om te weten dat de Brandenburger Tor erg veel bezocht wordt door toeristen. Het is hier dan ook bijna nooit rustig. Wil je de stadspoort toch op een rustig moment bezoeken om bijvoorbeeld een mooie foto te nemen? Dan is het verstandig om hier vroeg in de ochtend te komen. Denk hierbij aan circa 7.00-8.00 uur. In de buurt van de stadspoort kun je veel hotels, restaurants en winkels vinden waar je een leuke tijd kunt beleven gedurende je stedentrip.

Als je met de bus naar de Brandenburger Tor gaat, dan kun je de bus 100 nemen. Vervolgens moet je uitstappen bij Unter den Linden. De stadspoort is vervolgens niet meer te missen.

Ga je met de tram, stap dan uit bij Station Brandenburger Tor.

In dit artikel heb je meer gelezen over de Brandenburger Tor in Berlijn. Wil je meer interessante bezienswaardigheden in Berlijn bezoeken? Bekijk dan onze Top 8 bezienswaardigheden in Berlijn. Op deze manier kun je een onvergetelijke reis ervaren.